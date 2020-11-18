«الداخلية» عن المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي: يقدم المعلومات الرسمية بدقة وموثوقية

ذكرت وزارة الداخلية، إن مؤتمر التواصل الحكومي يمثل النهج الجديد للتواصل والتفاعل المستمر مع الإعلاميين والمواطنين لتقديم المعلومات الرسمية بدقة وموثوقية.

وإنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ينطلق غدًا الخميس 4 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 19 نوفمبر 2020، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والهيئات.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي في بيان صحفي، أن المؤتمر سيُعقد دوريًّا، بهدف رفع مستوى التواصل وتعزيز الشفافية والانفتاح على الإعلام، بإبراز المستجدات والقرارات الحكومية، وإنجازات رؤية المملكة 2030.

وأشار وزير الإعلام إلى أن المؤتمر الصحفي يمثل النهج الجديد للتواصل الحكومي ويستضيف الوزراء بشكل دوري، للإجابة عن أسئلة الإعلاميين واستفسارات المواطنين، وتسليط الضوء على أبرز الموضوعات والقضايا المحلية الراهنة.