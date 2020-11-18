وصفة بسيطة من «الصحة» تساهم في الوقاية من أمراض مزمنة

وجهت وزارة الصحة، نصيحة مهمة تساعد في الوقائية من عدة أمراض وفي مقدمتها أمراض السمنة والأمراض المزمنة.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، (150) دقيقة من النشاط الرياضي الأسبوعي تساهم في وقايتك بإذن الله من أمراضٍ كثيرة ونزول وزنك، المصابون بسمنة مفرطة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.

الوقاية من الأمراض

وأوضحت وزارة الصحة، أن المداومة على الأنشطة البدنية تساهم في الوقاية من عدد من الأمراض كالتالي:

- الوقاية من السمنمة ومشكلاتها وتأثيراتها الجانبية على الصحة البدنية

- الوقاية من أمراض السكري

- الوقاية من أنواع معينة من السرطان مثل سرطان القولون وسرطان الثدي

وأشارت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن يُعد نقص النشاط البدني أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالأمراض مثل أمراض القلب والأوعية والسرطان وداء السكري، مؤكدة أن النشاط البدني يساعد على الحفاظ على وزن صحي.

وذكرت وزارة الصحة، أنه يعاني أكثر من 80% من المراهقين في العالم من نقص النشاط البدني، مشيرة إلى أن الخمول البدني (نقص النشاط البدني) يحتل المرتبة الرابعة عالميًا ضمن عوامل الخطر الرئيسة الكامنة وراء الوفيات.

فوائد النشاط البدني المستمر

وعددت وزارة الصحة، فوائد المداومة على مزاولة الأنشطة البدنية حيث تساهم في العمليات الجسمانية التالية:

تحسين اللياقة العضلية ولياقة القلب والجهاز التنفسي.

تحسين الصحة العقلية والمزاج.

تحسين صحة العظام والصحة الوظيفية.

مهم لتوازن الجسم والحفاظ على وزن صحي.

يساعد في الإقلاع عن التدخين.

الحد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وداء السكري ومختلف أنواع السرطانات (بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان القولون) والاكتئاب.

الحد من مخاطر السقوط والإصابة بكسور الورك والفقرات.

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