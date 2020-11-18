«ذكرى البيعة».. رئاسة شؤون الحرمين تعدد 9 إنجازات سُطرت في عهد الملك سلمان

عددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 9 إنجازات سُطرت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وذلك في الذكرى السادسة لمبايعته ملكًا للمملكة العربية السعودية.

ونشر حساب الرئاسة العامة مساء اليوم الأربعاء، إنفوجراف بعنوان «إنجازات سطرت في عهد قائدنا»، وتضمن التالي:

1436 هـ:

تجديد رخام الشاذروان.

تجديد رخام وفوانيس الحجر.

استكمال التوسعة السعودية الثالثة.

1438 هـ :

تجديد الحلقات الذهبية المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة.

واستكمال مشروع الترجمة الفورية لخطب الحرمين الشريفين.

1440 هـ:

ترميم وصيانة الكعبة المشرفة من الداخل والخارج.

وصيانة وتجديد مقام إبراهيم.

مشروع ترجمة خطبة عرفة.

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