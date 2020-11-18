«الصحة» تُحدد بالأرقام المناطق الأكثر تعافيًا من كورونا بالمملكة

سجلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، و411 حالة تعافٍ جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 341515 حالة.

وتصدت الرياض حالات التعافي بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية بتسجيل 57 حالة، وتلتها المدينة المنورة بتسجيل 41 حالة، ثم ينبع بتسجيل 28 حالة والدمام 23 حالة، والهفوف 18 حالة تعاف.

كما سجلت جازان 15، ومكة المكرمة والمبرز 13، لكل منهما، وسجلت الطائف وجدة وعنيزة 8 حالات لكل منها، والقطيف 7، وسجلت 6 حالات تعاف في كل من عرعر والمخواة ووادي الدواسر وبللسمر، فيما سجلت 5 حالات في كل من حائل وبريدة ونجران والجبيل ، وبلجرشي وتبوك والخبر، وسجلت 4 حالات في تبوك والخبر والدلم والحناكية.

وانحصرت حالات التعافي على 3 حالات في رفائع الجمش وأحد رفيدة والظهران والقنفذة والعلا والمذنب والخفجي والعيص، فيما سجلت حالتان في كل من الأسياح وخليص وبارق وخميس مشيط والزلفى وبقيق وعيون الجواء ويدمة ورياض الخبراء وظهران الجنوب وتيماء ورفحاء والسليل والبكيرية والدرعية والنعيرية والحجرة ورجال ألمع.

في حين سجلت حالة تعاف واحدة في الشعبة وبطحاء وخباش وبدر الجنوب والقوارة والحرجة والنبهانية والرويضة وسكاكا وعفيف والمجمعة والدوادمي وسراة عبيدة ومليجة ونمرة ورنية والقريات وضرية والبجادية وصفوى وحوطة بني تميم وخيبر والمجاردة وشرورة وصبيا والنماص والقويعية والمزاحمية ومركز حدود الحديثة وساجر ورأس تنورة والجفر.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ايرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 354208، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 5710 حالات.

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