40 خدمة لإنجاز المعاملات إلكترونيا خلال 2020

شهدت الجهات الحكومية في السنوات الـ 5 الأخيرة قفزات كبيرة في المعاملات الإلكترونية، وصلت إلى نحو 40 خدمة حتى وصلت المملكة إلى المرتبة الأولى عالميًا في الريادة الحكومية، وفق مجلس الاتصالات العالمي. من الخدمات الإلكترونية 19 أكتوبر - 2020 الديوان العام للمحاسبة يتم أعمال الربط بين نظام المعاملات الداخلي للديوان ونظام المراسلات الحكومية الإلكتروني «مراسلات» 22 ديسمبر 2019 مؤسسة التقاعد تدشن البوابة الإلكترونية لحملة «#صارت_أسهل» 17 سبتمبر 2020 التقاعد تطلق خدمة طباعة التعريف «الفوري» بالمعاش التقاعدي 14 سبتمبر 2020 التقاعد تدعو جميع مستفيديها إلى تحديث بياناتهم إلكتروني 25 أغسطس 2020 «ساما» توجه البنوك بتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني لجميع أنشطة قطاع التجزئة 08 أغسطس2020 ضم الخدمة الحكومية السابقة من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية 07 أغسطس 2020 إطلاق خدمة «حجز موعد إلكتروني» البلدية 22 يونيو 2020 توثيق العقود الإيجارية واستعراضها عبر تطبيق «سكني» الإلكتروني 17 أبريل 2020 «تسجيل المواليد، سجل الأسرة، الوثائق المفقودة، الاستعلام عن المعاملات»، إلكترونياً عبر «أبشر» 18 يوليو 2020 إطلاق 3 خدمات إلكترونية جديدة عبر بوابة “بلدي” 23 يوليو 2020 إطلاق خدمة التقييم الذاتي الإلكترونية 09 يوليو 2020 التقاعد تطلق خدمتي «عدول عن ضم حكومي» و «عدول عن ضم تبادل المنافع» 19 مارس 2020 إطلاق حملة «خليك في البيت.. خدماتنا كلها بين يديك» 16 مارس 2020 التقاعد تدشن حسابها التفاعلي 13 فبراير 2020 تدشين خدمة إصدار التراخيص التجارية البلدية إلكترونياً 16 فبراير 2020 لإنهاء الربط بين نظام المعاملات الداخلي للتقاعد، ونظام المراسلات الحكومية الإلكتروني «مراسلات» 24 فبراير 2020 تفعيل الربط بين برنامج «سكني» وبوابة «بلدي» 23 فبراير 2020 تدشين عقد “إيجار” الموحّد للقطاع العقاري التجاري 24 فبراير 2020 هيئة السياحة تطلق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية



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