23 مكتبا هندسيا للقضاء على التجاوزات بمساكن الحجاج

منصة الإسكان
بين «باجابر» أن مرحلة توزيع طلبات التصاريح تتم بشكل آلي ضمن منصة إسكان الحجاج الإلكترونية، حيث يخصص لكل مكتب هندسي عدد محدد من الطلبات، وهي مرحلة روعي فيها حالة التذبذب في عدد وأرقام التصاريح التي تصدر كل عام ما بين زيادة أو نقص أو إيقاف مباني إسكان الحجاج، لأسباب عدة، وكذلك روعي في هذا الجانب عدد المكاتب الهندسية، كون بعض المكاتب الهندسية يتم اعتمادها وسط فترة تقديم الطلبات والعكس.
مدة نظامية
أوضح «باجابر» أن عدد المباني المصرحة منذ بدء أعمال اللجنة، في الأول من محرم الجاري حتى اليوم، بلغ 215 مبنى، تضم 28804 غرف، بطاقة استيعابية تصل لـ124651 حاجا، منوها بأن اللجنة مستمرة في أعمالها خلال الأيام القادمة، وعلى المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج لمبانيهم سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة من قِبل أمانة العاصمة المقدسة ومدني العاصمة المقدسة، قبل انتهاء المدة النظامية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، المحددة بنهاية رجب الجاري.
يأتي ذلك وفقا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل.
المباني المصرحة
215
مبنى
28804
غرف
124651 حاجا الطاقة الاستيعابية
مرحلة توزيع الطلبات
ضمن منصة إسكان الحجاج الإلكترونية
يخصص لكل مكتب هندسي عدد محدد
روعي فيها حالة التذبذب في عدد وأرقام التصاريح
مراعاة عدد المكاتب الهندسية
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