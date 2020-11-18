مكافحة الضنك في 259 ألف وحدة سكنية بجدة

كشف تقرير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة جدة عن نتائج أعمال الوقاية الصحية خلال الربع الثالث من عام 2020، والتي أسفرت عن تنفيذ ترددات رش بالمبيدات بلغت 86.301 ألف تردد ضمن أعمال مكافحة البعوض خارج المنازل في نطاق 19 بلدية فرعية، في حين سجلت أعمال المكافحة المنزلية والاستكشاف استجابة أكثر من 259 ألف وحدة سكنية لأعمال الرش، والتي كانت من أسباب انخفاض عدد حالات حمى الضنك.

بؤر إيجابية

أوضح مدير عام صحة البيئة عوض بن علي القحطاني، أن أعمال المكافحة المنزلية خلال أزمة كورونا سجلت زيارة 273.880 مبنى على مدار أسبوعين، وتجاوزت نسبة الاستجابة الـ 75 % في حين رصدت الأمانة بؤراً إيجابية في 3539 وحدة، مشيراً إلى أن ترددات المكافحة خارج المنازل في المواقع المستهدفة شملت رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، إضافة لمصانع البُلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، كما شملت الجهود ردم المستنقعات.

رشاشات يدوية

أضاف القحطاني أن أعمال مكافحة القوارض ومكافحة الذباب واستهداف بؤر التوالد والتعامل مع كثافة الطور البالغ في الأماكن العامة والمجمعات السكنية ورش جميع الحاويات بأجهزة الضغط العالي والرذاذ المحمولة والرشاشات اليدوية وفق برنامج أسبوعي بواقع مرتين لكل حي في نطاق 19 بلدية فرعية.

يُذكر أن جهود صحة البيئة بأمانة جدة خلال الفترة الماضية شملت تكثيف أعمال التعقيم لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» عبر تطهير المواقع التي تشهد تردداً عالياً من السكان كالمرافق العامة ومباني المقرات الحكومية وأسواق النفع العام وسكن العمالة والمجمعات السكنية والمستشفى الميداني، إلى جانب التعامل مع البلاغات على مدار الساعة ومعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة.