مكافحة الضنك في 259 ألف وحدة سكنية بجدة

بؤر إيجابية
أوضح مدير عام صحة البيئة عوض بن علي القحطاني، أن أعمال المكافحة المنزلية خلال أزمة كورونا سجلت زيارة 273.880 مبنى على مدار أسبوعين، وتجاوزت نسبة الاستجابة الـ 75 % في حين رصدت الأمانة بؤراً إيجابية في 3539 وحدة، مشيراً إلى أن ترددات المكافحة خارج المنازل في المواقع المستهدفة شملت رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، إضافة لمصانع البُلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، كما شملت الجهود ردم المستنقعات.
رشاشات يدوية
أضاف القحطاني أن أعمال مكافحة القوارض ومكافحة الذباب واستهداف بؤر التوالد والتعامل مع كثافة الطور البالغ في الأماكن العامة والمجمعات السكنية ورش جميع الحاويات بأجهزة الضغط العالي والرذاذ المحمولة والرشاشات اليدوية وفق برنامج أسبوعي بواقع مرتين لكل حي في نطاق 19 بلدية فرعية.
يُذكر أن جهود صحة البيئة بأمانة جدة خلال الفترة الماضية شملت تكثيف أعمال التعقيم لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» عبر تطهير المواقع التي تشهد تردداً عالياً من السكان كالمرافق العامة ومباني المقرات الحكومية وأسواق النفع العام وسكن العمالة والمجمعات السكنية والمستشفى الميداني، إلى جانب التعامل مع البلاغات على مدار الساعة ومعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة.
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