رفقاء نجران تؤهل 1100 يتيم

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة نجران «رفقاء» في العديد من المناسبات الاجتماعية والتقنية والثقافية داخل نجران وخارجها بهدف اكتساب الأيتام المهارات.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز القحطاني لـ «دوت الخليج» أن المشاريع المنفذة للأيتام خلال العام الماضي 1441 شملت كفالة وتأهيل 1100 يتيم ويتيمة، وتوزيع 1100 سلة رمضانية، وكسوة 1100 يتيم ويتيمة خلال عيد الفطر وعيد الأضحى، وتأهيل وتدريب 80 مستفيدا، ومشاركة 100 مستفيد في نادي الفتيان، ومشاركة 100 في نادي الفتيات، كما أقيمت برامج ترفيهية جرى فيها توزيع 350 حقيبة، وكذلك تقديم 350 وجبة عشاء للأيتام.

وأضاف القحطاني أن الجمعية شاركت في برامج خارجية وداخلية في الفعالية الصيفية بالأولمبياد الوطني الثاني في أبها، والتي تعقد كل عام في منطقة عسير، تشتمل على منافسات ثقافية وعلمية ورياضية تتخللها برامج سياحية.