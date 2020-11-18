192 حالة تسمم غذائي 10.4 % منها لأطفال

فاشيات الأمراض
أظهر التقرير، أن إجمالي فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء خلال الأشهر الثلاثة بلغت 27 فاشية، منها 15 من مصدر عام بنسبة 55.6 % و12 فاشية منزلية بنسبة 44.4 %، فيما بلغ عدد الحالات في الفاشيات من مصدر عام 147 حالة بنسبة 76.6 % وبلغ عدد الحالات المصابة من الفاشيات المنزلية 45 بنسبة 23.4 %، ووفقا للتقرير بلغت حالات التسمم الغذائي للسعوديين 136 حالة بنسبة 70.8 %، مقابل 56 حالة بنسبة 29.2 % لغير سعوديين، فيما بلغ عدد حالات الذكور 115 بنسبة 59.9 % والإناث 77 حالة نسبتها 40.1 %.
بحسب التقرير جاءت النسبة الأعلى من حالات التسمم الغذائي للفئة العمرية ما بين 20 إلى 49 عاماً بـ 88 حالة، ثم الفئة ما بين 5 وحتى 19 عاماً بـ 73 حالة، و20 حالة ما بين عام و 4 أعوام، و11 حالة للفئة العمرية الأكبر من 50 عاما.
فئات عمرية
توزعت حالات التسمم على 10 مناطق؛ تصدرتها الرياض بـ65 حالة من 8 فاشيات، تلتها جازان بـ32 حالة تسمم من فاشيتين، ثم مكة المكرمة بـ30 حالة من 4 فاشيات، ثم القصيم بـ19 حالة من فاشية واحدة، و 16 إصابة بحائل من 4 فاشيات، ثم عسير بـ11 حالة من 3 فاشيات، ثم الحدود الشمالية بـ7 حالات من فاشيتين، ولكل من المنطقة الشرقية والجوف ونجران 4 حالات تسمم وفاشية واحدة لكل منطقة، فيما لم تسجل 3 مناطق؛ المدينة المنورة وتبوك والباحة أي حالة تسمم أو فاشية خلال الثلاثة أشهر.
الرياض تتصدر
الرياض
8 فاشيات
65 حالة
جازان
فاشيتان
32 حالة
نجران
1 فاشية
4 حالات
مكة المكرمة
4 فاشيات
30 حالة
القصيم
1 فاشية
19 حالة
الجوف
1 فاشية
4 حالات
الحدود الشمالية
فاشيتان
7 حالات
عسير
3 فاشيات
11 حالة
حائل
4 فاشيات
16 حالة
الحالات وفاشيات الأمراض المنقولة
27
فاشية
15
فاشية من مصدر عام
12
فاشية منزلية
192
حالة تسمم
147
فاشية من مصدر عام
45
فاشية منزلية
115
ذكرا
77
أنثى
136
سعوديا
56
غير سعودي
الفئات العمرية
20 من 1-4 سنوات
73 من 5-19 سنة
88 من 20-49 سنة
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