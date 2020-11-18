القيادة تهنئ رئيس غينيا بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثالثة

من جهته، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى الرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة. وقال ولي العهد: «يسعدني بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لولاية رئاسية ثالثة، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الشقيق».
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