السعودية اليوم / محافظ بيشة يتسلم تقرير مشروعات وزارة الإسكان بالمحافظة



أبها 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

التقى محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة في مكتبه بالمحافظة اليوم، مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة عسير المهندس حمود القحطاني.

وتسلّم بن سبرة خلال اللقاء نسخة من تقرير مشروعات وزارة الإسكان بالمحافظة، مستمعاً إلى شرح مفصل عن مشروعات الإسكان المنفذة بالمحافظة، والمستفيدين من منتجات وزارة الإسكان، التي اشتملت على ٧ مشروعات من برنامج "سكني" من أصل ٢٢ مشروعاً بمنطقة عسير، ومشروعي "إسكان تنموي" من مجموع ٨ مشروعات بالمنطقة.

واطلع محافظ بيشة على ما يقدمه فرع وزارة الإسكان بالمنطقة من جهود وخدمات سعياً لتوفير السكن المناسب لأهالي محافظة بيشة، في ظل ما تحظى به وزارة الإسكان من دعم واهتمام القيادة الرشيدة من أجل توفير السكن المناسب للمواطن بمختلف مناطق المملكة.

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22:41ت م

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