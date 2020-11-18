

أبوجا 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

لقي 11 شخصاً مصرعهم فيما أصيب أربعة آخرون، في هجوم شنه مسلحون بمحافظة كادونا وسط نيجيريا.

وأفادت وسائل إعلام محلية اليوم، أن أشخاصاً يقودون دراجات نارية شنوا هجوماً مسلحاً على قرية الباسو التابعة لمحافظة كادونا، ولاذوا بالفرار قبل أن تصل قوات الأمن.

تجدر الإشارة أن السلطات النيجيرية سبق وأن حظرت ركوب الدراجات النارية بعدد من المحافظات إثر استخدامها في شن هجمات مسلحة.

وتنشب صراعات عنيفة من حين لآخر بين العرقية الفلانية التي تعمل بتربية الحيوانات، في المنطقة، وبعض القبائل الأخرى العاملة بالزراعة.

// انتهى //

21:41ت م

0197





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 11 شخصاً في هجوم مسلح وسط نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.