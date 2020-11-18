

الرباط 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات ال24 الماضية 5391 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 81 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 5013، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 253351 ألف و351.

// انتهى //

20:14ت م

0175



الرباط 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات ال24 الماضية 5391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 306995 حالة إصابة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 81 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 5013، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 253351 ألف و351.// انتهى //20:14ت م0175

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تسجل 5391 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.