شكرا لقرائتكم خبر عن «اسأل النيابة» يناقش التنمر في الألعاب الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

نظمت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة اليوم الأربعاء، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض الملتقى الثالث لفعالية "اسأل النيابة"، تحت عنوان "التنمر في الألعاب الإلكترونية"، بالتوازي مع حملة (علم واستريح) التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضد التنمر في الألعاب الإلكترونية.

وقال الدكتور ماجد الدسيماني مدير الإدارة العامة للإتصال المؤسسي بالنيابة العامة، إن الملتقى سلط الضوء على دور النيابة العامة في حماية المجني عليه من الجرائم الإلكترونية، وعقوبات التنمر، والاجراءات النظامية المتخذة في جرائم التنمر الإلكتروني، وآلية تقديم البلاغ ضد المتنمر في الألعاب الإلكترونية، كما تناول مختصون في علم النفس والتربية الجوانب الإيجابية والسلبية لممارسة الألعاب الإلكترونية، ودور الأسرة والمدرسة في حماية الأبناء من الجرائم الالكترونية.

وشارك في الملتقى عدد من المسؤولين في النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والرئاسة العامة لأمن الدولة، والإتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، ونخبة من الإعلاميين وكتّاب الرأي، وبحضور مجموعة من ممارسي ومحترفي الألعاب الإلكترونية، وصناع المحتوى في مواقع التواصل الإجتماعي.