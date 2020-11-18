وزارة العدل توضح أهداف مبادرة شمل

2020-11-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة العدل عن أهداف مبادرة “شمل”، والتي تستهدف حفظ خصوصية الأسرة السعودية.

وقالت الوزارة، في بيان لها: إن المبادرة تهدف لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة (أشمل) إلى تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة من خلال توفير أماكن مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وفق بيئة مجهزة وملائمة تراعي احتياجات الطفل والأسرة.

وأضافت أن الوزارة ستقدم من خلال المبادرة الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين- الأطفال) في مراكز “شمل”.



