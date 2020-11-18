ضبط 4300 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض

2020-11-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

قامت اللجنة الأمنية بمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، وأغلقت محلًا غير مرخص، وضبطت أكثر من 4300 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة، و12 بدلة عسكرية، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات والمتابعة المستمرة بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية، ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.