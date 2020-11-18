- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ضبط 4300 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط 4300 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
قامت اللجنة الأمنية بمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، وأغلقت محلًا غير مرخص، وضبطت أكثر من 4300 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة، و12 بدلة عسكرية، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتأتي هذه الجولات والمتابعة المستمرة بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.
وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية، ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 4300 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.