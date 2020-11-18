أقوى عروض بنده الأسبوعية في الجمعة البيضاء 2020 ابتداءً من اليوم الأربعاء 18 نوفمبر

يقدم هايبر بنده أقوى عروضه لجميع مرتاديه بمناسبة اقتراب الجمعة البيضاء، وتتضمن العروض عروض المنتجات الغذائية والمعلبات والمنتجات الورقية ومستحضرات التجميل بالإضافة إلى العديد من العروض المميزة والتي تستمر من اليوم الأربعاء الثامن عشر من نوفمبر وحتى يوم السبت الموافق الحادي والعشرين من نوفمبر 2020.

عروض بنده الأسبوعية على المنتجات الغذائية ابتداءً من اليوم الأربعاء:

يبدأ هايبر بنده عروضه اليوم بعرض مميز على الزبدة الإماراتية غير المملحة بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

شبيهة قشطه حلى قولدن وزن 170 جرام عرض 5 حبات بسعر 8.95 ريال فقط.

عبوة زبادي نادك طازج كامل الدسم وزن كيلو جرام فقط بسعر 5.50 ريال للحبة بدلاً من 8.05 ريال.

عبوة عصير المراعي حجم 1.5 لتر سعر الحبة 7.95 ريال.

زيت زيتون (زيتوني) بكر ممتاز عبوة 500 مللي بسعر 10.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال للحبة.

عرض معجون طماطم أول قطفه مجموعة 8 قطع وزن القطعة 135 جرام فقط بسعر 6.50 ريال.

عرض عبوتين فول مدمس مهروس حدائق كاليفورنيا + عبوة مجانية وزن العبوة 450 جرام فقط بسعر 11.90 ريال.

لبنة فاخرة المراعي كاملة الدسم وزن 400 جرام سعر الحبة 9.50 ريال بدلاً من 12.50 ريال.

عرض 4 حبات من أكواب إندومي نودلز وزن 60 جرام بسعر 7.95 ريال بدلاً من 11 ريال.

عرض 4 عبوات لحم تونا خفيف المواسم وزن الحبة 185 جرام بسعر 10.95 ريال بدلاً من 19 ريال.

عرض جبنه نادك كريم قابلة للدهن وزن 900 جرام بسعر 18.95 ريال للحبة بدلاً من 26.95 ريال.

عرض انصاف صدور دجاج مخلية بدون عظم أو جلد برديكس وزن الكيس 2.5 كيلو جرام بسعر 36.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

حليب المراعي طويل الأجل كامل أو قليل الدسم حجم 1لتر عرض 10+2 سعر الكرتون 38.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال سعودي.

حليب مجفف المراعي كامل الدسم وزن 2.5 كيلو جرام سعر الحبة 44.95 ريال بدلاً من 78.95 ريال.

عرض على أرز مزة بسمتي أبو كاس وزن 5 كيلو جرام، عرض الكيس بسعر 32.95 ريال بدلاً من 40.50 ريال، وعرض على الكيسين 56.95 ريال بدلاً من 81 ريال.

عرض على دجاج إنتاج السعر للحبة الواحدة 13.95 ريال بدلاً 17.50 ريال، عرض على الكرتون بسعر 134.95 ريال بدلاً 169.95 ريال.

أفخاذ دجاج كاملة اليوم وزن كيلو جرام بسعر 13.95 ريال بدلاً من 20.75 ريال سعودي.