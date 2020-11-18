، ملتقى "اسأل النيابة" يناقش "التنمُّر في الألعاب الإلكترونية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - سلَّط الضوء على آلية تقديم البلاغ ضد المتنمِّر وعقوباته

أقامت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة، اليوم، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض، الملتقى الثالث لفعالية "اسأل النيابة"، وذلك تحت عنوان "التنمر في الألعاب الإلكترونية"، بالتوازي مع حملة (#علم_واستريح) التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضد التنمر في الألعاب الإلكترونية.

وقال مدير الإدارة العامة للإتصال المؤسسي بالنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، إن الملتقى سلط الضوء على دور النيابة العامة في حماية المجني عليه من الجرائم الإلكترونية، وعقوبات التنمر، والاجراءات النظامية المتخذة في جرائم التنمر الإلكتروني، وآلية تقديم البلاغ ضد المتنمر في الألعاب الإلكترونية، كما تناول مختصون في علم النفس والتربية الجوانب الإيجابية والسلبية لممارسة الألعاب الإلكترونية، ودور الأسرة والمدرسة في حماية الأبناء من الجرائم الإلكترونية.

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شارك في الملتقى عدد من المسؤولين في النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والرئاسة العامة لأمن الدولة، والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، ونخبة من الإعلاميين وكتّاب الرأي، وبحضور مجموعة من ممارسي ومحترفي الألعاب الإلكترونية، وصناع المحتوى في مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن ملتقى "اسأل النيابة" ينظّم بشكل دوري في مقر النيابة العامة، ويتبادل فيه الحضور الآراء والنقاش حول قضايا مختلفة في كل مناسبة، ويقدم أعضاء النيابة العامة والمختصون من خلاله إجاباتهم عن أسئلة الحضور بهدف التعريف بالأنظمة، وتعزيز الوعي بالحقوق النظامية للمواطن والمقيم.

