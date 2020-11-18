، "التجارة" تشهِّر بفرع شركة لمخالفة شروط وضوابط التخفيضات وعدم وجود بيانات تجارية على المنتجات ،

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محمد بن مسعود - الدمام - شهرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة الأقمشة والمنسوجات بمدينة حائل إثر صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية من خلال عدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات حيث لم تدون الأسعار قبل وبعد التخفيض، إلى جانب مخالفة عدم وضع بيانات تجارية على المنتجات المعروضة.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفة على نفقة المنشأة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.
وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
"التجارة" تشهِّر بفرع شركة لمخالفة شروط وضوابط التخفيضات وعدم وجود بيانات تجارية على المنتجاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-18
شهرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة الأقمشة والمنسوجات بمدينة حائل إثر صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية من خلال عدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات حيث لم تدون الأسعار قبل وبعد التخفيض، إلى جانب مخالفة عدم وضع بيانات تجارية على المنتجات المعروضة.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفة على نفقة المنشأة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.
وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
09:39 PM
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
09:55 PM
شهرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة الأقمشة والمنسوجات بمدينة حائل إثر صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية من خلال عدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات حيث لم تدون الأسعار قبل وبعد التخفيض، إلى جانب مخالفة عدم وضع بيانات تجارية على المنتجات المعروضة.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفة على نفقة المنشأة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.
وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
، "التجارة" تشهِّر بفرع شركة لمخالفة شروط وضوابط التخفيضات وعدم وجود بيانات تجارية على المنتجات ،
المصدر : الخليج 365
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