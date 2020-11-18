شكرا لقرائتكم خبر عن احتضان 140 طفلاً يتيماً من دور الإيواء بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت إدارة الأسر الكافلة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال السنوات الأخيرة من إكمال إجراءات الاحتضان لأكثر من 140 طفلاً يتيماً من المشمولين بالرعاية داخل دور الإيواء وإسنادهم للأسر الكافلة بعد التأكد من أهلية هذه الأسر ومطابقتها لشروط الاحتضان.

وأوضحت الإدارة أن شروط الاحتضان هي أن تكون الأسرة سعودية الجنسية، وأن يثبت البحث الاجتماعي صلاحيتها من الناحية الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية ، بالإضافة إلى التأكد من حسن سيرة وسلوك الأسرة، وبعض الشروط الأخرى التي تضمن لليتيم الحصول على كافة حقوقه التي كفلها له الإسلام.

وبين مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن دور الكادر الاجتماعي في فرع الوزارة لا ينتهي عند إكمال إجراءات الاحتضان وإسناد اليتيم إلى الأسرة الكافلة فقط بل يمتد إلى المتابعة المستمرة لليتيم من خلال إجراء الزيارات الدورية لهم التي تجاوزت 900 زيارة تتبعية خلال العام الهجري الماضي ، وتقديم البرامج التدريبية (التوعوية والتثقيفية ) للأسر الكافلة والأيتام معاً للوصول بهم إلى الغاية المرجوة من وجود نظام الاحتضان؛ وهي توفير بيئة أسرية جيدة لليتيم تعوضه عن أجواء الأسرة الطبيعية، وتحقق له الاستقرار النفسي والعاطفي المأمول ليصبح أحد أفرادها.

وأشار الدكتور الحربي إلى أن إلحاق الطفل اليتيم بالأسرة الكافلة يكون تدريجيّاً، ووفق آلية محددة لملاحظة مدى انسجامه مع أفرادها ثم الانتقال النهائي.