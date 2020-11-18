شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يدعو للإبلاغ عن قطع الاشجار. بيع الحطب المحلي والان نبدء بالتفاصيل

دعا الأمن العام للإبلاغ عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب المحلي أو نقله في كافة مناطق المملكة. وطالب بالاسراع في الإبلاغ عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب المحلي أو نقله من خلال الاتصال برقم الطوارئ ٩١١ بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة ، وعلى الرقم ٩٩٩ في بقية مناطق المملكة.

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