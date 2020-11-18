2020-11-18

الخطوات الأخيرة للشربا ووكلاء المالية نحو بيان القادة

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقد الشربا ووكلاء وزراء المالية اجتماعهم نحو اختتام جدول أعمال ووضع الأساس لبيان ختامي قوي للقادة قبل قمة قادة مجموعة العشرين يوم 21- 22 نوفمبر.

سيرأس الاجتماع معالي الدكتور فهد المبارك، الشربا السعودي، والأستاذ عبدالعزيز الرشيد، مساعد وزير المالية للشؤون المالية والدولية والسياسات المالية.

وسيكون هنالك اجتماع افتراضي لوزراء المالية في يوم 20 نوفمبر، حيث سيناقشون فيه الاقتصاد العالمي قبل انعقاد قمة القادة في اليوم الذي يليه.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين https://g20.org/en/Pages/home.aspx

