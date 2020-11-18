السفير قطان : ذكرى البيعة تتزامن مع تحقيق مرتكزات رؤية 2030

2020-11-18

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - كوالالمبور

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا، محمود بن حسين قطان، باسمه وباسم جميع منسوبي السفارة والملاحق والمكاتب التابعة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (حفظهما الله)؛ بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله- مقاليد الحكم، مؤكدًا على البيعة بالولاء والطاعة.

حماية صحة المواطنين:

وقال قطان: “يمر العالم بظروف استثنائية ناتجة عن تفشي وباء كورونا أسفرت عن تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية وتجارية تأثر بها العالم، ومنذ بداية تفشي وباء كورونا وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية من أجل حماية صحة المواطنين والمقيمين في المملكة، ولله الحمد فقد كان لهذه الإجراءات الأثر الكبير في تخفيف التداعيات الصحة والاقتصادية لوباء كورونا والتي لمسها المواطنون والمقيمون وأشاد بها المنظمات الدولية”.

تداعيات وباء كورونا:

وأشار إلى أن الاحتفال بالذكرى السادسة للبيعة يأتي اليوم وبلادنا تمر بمراحل تطويرية هامة في إطار تحقيق رؤية 2030 التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين بعد أن وضع أسسها سمو ولي العهد (حفظهما الله)، وذلك على الرغم من تأثيرات تداعيات وباء كورونا، وقد لمسنا نتائج إيجابية هامة في العديد من المجالات مثل مكافحة الفساد وإجراءات تمكين المرأة السعودية وإيجاد مجالات عمل جديدة لعمل الشباب والسياحة والاستثمارات في المناطق الجديدة، وغير ذلك من المجالات التي تستثمر إمكانيات وقدرات المملكة والمواطن السعودي مع التمسك بعقيدتنا الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا.

الحفاظ على المكتسبات:

واختتم بقوله: “اليوم ونحن نحتفل بالذكرى السادسة للبيعة فإننا نضع نصب أعيننا مسؤولية الحفاظ على مكتسباتنا، ونؤكد على البيعة للقيادة بالولاء والطاعة والعمل بكل همة من أجل الوصول إلى القمة لتحقيق طموحاتنا وأهدافنا وفق رؤية 2030”.



