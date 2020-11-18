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وزير الخارجية في ذكرى البيعة: المملكة تزهو بمنجزات كبرى وعمل جاد لبناء المستقبل
دور عالمي فعال وشراكات عالمية تتجدد وتعزز
متابعات الخليج 365 - الرياض
رفع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي بمناسبة ذكرى البيعة السادسة.
وقال وزير الخارجية، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تحتفل بلادنا بالذكرى السادسة لمبايعة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله- وهي تزهو بمنجزات كبرى، ودور عالمي فعال، وعمل جاد لبناء المستقبل، وشراكات عالمية تتجدد وتعزز.
ختم وزير الخارجية فيصل بن فرحان بقوله: “حفظ الله مليكنا وولي عهده الأمين، وأدام على الوطن والمواطن النماء والأمان والاستقرار”.
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