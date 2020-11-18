تشغيل منفذ جديدة عرعر بين المملكة والعراق

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وكان في استقبال أمير المنطقة في مقر الحفل نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي.وفور وصوله لمقر الحفل أزاح الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح منفذ جديدة عرعر، واطلع على مجسم المنفذ، ثم عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني العراقي.
بعد ذلك بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ الهيئة العامة للجمارك كلمة أشار فيها إلى أن المنفذ يشكل أهمية كبيرة وأثرا إيجابيا في تنشيط حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.
من جانبه أكد وزير الداخلية العراقي على أن افتتاح المنفذ من الجانبين سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو آفاق جديدة من التعاون في المجالات التجارية والتنموية، وصولا إلى تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
إثر ذلك ألقى أمير المنطقة كلمة نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، معربا عن سعادته بافتتاح المنفذ الذي يربط المملكة والعراق.
وأكد على أن افتتاح المنفذ يأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها نحو عهد جديد بما يعود بالنفع على المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وتطلع إلى أن يكون المنفذ رافدا للتعاون التجاري بين البلدين، مشيدا بجهود مجلس التنسيق السعودي العراقي في فتح آفاق كبيرة للتعاون بين البلدين.
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