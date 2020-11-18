قبول منته بالتوظيف للدفعة الثالثة من برنامج نيوم للابتعاث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة نيوم أمس عن آلية القبول في الدفعة الثالثة لبرنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف، والذي يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي المتخرجين حديثا أو المتوقع تخرجهم نهاية العام الدراسي الحالي. وأوضحت نيوم أنه يمكن للطلاب المهتمين بتقديم طلب تسجيل عن طريق موقع نيوم للمسؤولية الاجتماعية على الرابط المخصص، حيث يؤهلهم التسجيل للدخول لاختبارات القبول التحريرية والتي يتم فيها تقييم قدراتهم في اللغة الإنجليزية والرياضيات وقياس الشخصية واختبار قياس الذكاء، على أن تقام الاختبارات ابتداء من 20 إلى 28 نوفمبر الحالي، في مدينة تبوك ومحافظة البدع وضباء، وعند اجتياز الطلاب لاختبار القبول المبدئي يتم دعوتهم للمقابلات الشخصية، والتي تستمر طوال ديسمبر المقبل، على أن ينتقل المرشحون والمرشحات الذين اجتازوا المراحل السابقة لمرحلة الدورات التأهيلية في اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية في يناير 2021م، وسيتم خلال هذه المرحلة تحديد توجهاتهم الدراسية والتخصصات المناسبة لهم للعمل على تطوير مهارات الإبداع فيهم، وبعدها سيدخلون في برنامج تأهيلي وتدريبي مكثف لتعليم اللغة الإنجليزية في يونيو 2021م، وينتهي كل هذا بالتحاق الطلبة المقبولين ببرنامج السنة التحضيرية والذي سوف تحتضنه جامعة فهد بن سلطان بتبوك ابتداء من سبتمبر2021م. ماذا يقدم البرنامج؟ مسارات وظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح.

فرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع، وذلك فور الانتهاء من دراستهم.

يعد فرصة فريدة لأبناء المجتمع المحلي، ليكونوا جزءا من فريق عمل نيوم من الحالمين والمنجزين.

يمنحهم فرصة لريادة الابتكار والإلهام في قطاعات نيوم المختلفة.

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