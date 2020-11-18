شكرا لقرائتكم خبر 35 دقيقة لغسل وتعقيم المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستغرق عملية غسل المطاف والمسعى والسطح وباقي أروقة المسجد الحرام 35 دقيقة، إذ جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 4 آلاف عامل وعاملة نظافة يوجدون على مدار الساعة، يعملون على أربع فترات.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أن الإدارة بكامل منسوبيها شرعت في تنفيذ خطتها التي أعدتها لاستقبال المعتمرين ابتداء من 17 صفر الماضي، مشيرا إلى أن عملية التطهير تعد من أهم أعمال الإدارة وأكثرها متابعة، على مدار الساعة.

عمال خلال تنظيف الأرضيات (مكة)

وبين أن شؤون الحرمين تبذل جهودا كبيرة في عملية النظافة من خلال عملية تطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته الذي تقدر مساحته بمليون م2، وذلك بشكل يومي. وتتولى 9 فرق مكونة من مشرفين لكل فرقة مهام التطهير والتعقيم، ويصل متوسط النفايات التي ترفع 30 طنا.

وتتولى الفرقة الأولى مسؤولية «المشايات» ويتكون أفرداها من 25 عاملا، ويعمل ضمن الفرقة الثانية 20 عاملا ينظفون المناهل، ويشارك 40 عاملا ضمن الفرقة الثالثة في أعمال تنظيف المجمعات، وتضطلع الفرقة الرابعة المكونة من 25 عاملا بمهام تنظيف الدرج، ويعمل 20 عاملا يتبعون للفرقة الخامسة على تطهير العناصر المعمارية، كما يعمل 25 عاملا في الفرقة السادسة على تنظيف النحاسيات، وتشارك الفرقة السابعة في أعمال تنظيف نقاط الصرف للمسجد الحرام ويبلغ عدد العاملين فيها 20 عاملا، وتعقم الفرقة الثامنة المجمعات ويعمل على ذلك 45 عاملا، وينظف 30 عاملا ضمن الفرقة التاسعة السلالم الكهربائية.