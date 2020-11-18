إصابات كورونا تنخفض إلى دون 300 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 411 حالة، و18 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 354208 حالات، من بينها 6983 حالة نشطة، منها 808 حالات حرجة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه أجري 56691 فحصا مخبريا جديدا، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

إجمالي الحالات 354,208

الحالات النشطة 6983

المتعافون 341,515

الوفيات 5710

كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.