القبض على ثلاثي سرق 221 ألف ريال بكسر الأقفال

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وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس)، لتورطهم بارتكاب عدد من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي نفسيهما، تمثلت في تكسير الأقفال الخارجية للمتاجر وسرقة الأموال منها، حيث قدرت قيمة المسروقات بـ221,000 ريال، كما ضبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على ثلاثة جناة تورطوا في تكسير أقفال متاجر وسرقة الأموال.وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس)، لتورطهم بارتكاب عدد من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي نفسيهما، تمثلت في تكسير الأقفال الخارجية للمتاجر وسرقة الأموال منها، حيث قدرت قيمة المسروقات بـ221,000 ريال، كما ضبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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