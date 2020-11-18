6 اشتراطات للسماح بزيارة منومي مستشفيات مكة

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كما تضمنت الاشتراطات التي يجب اتباعها عند الزيارة ألا يكون الزائرين ضمن الفئات الأكثر عرضة للتضرر والعدوى (كبار السن فوق 65 عاما، الأطفال، الحوامل، ومن لديهم أمراض مزمنة أو مناعتهم ضعيفة)، إضافة إلى منع جلب الأطعمة والمشروبات أثناء الزيارة. في المقابل حددت وقت الزيارة المسموح بها للزوار في قسم العناية المركزة من الـ1 ظهرا حتى الـ3 مساء، وفي الأقسام الأخرى من الـ4 عصرا حتى الـ8 مساء.يشار إلى أن صحة مكة المكرمة أوقفت زيارة المرضى داخل أقسام التنويم بجميع المستشفيات العامة في مارس الماضي؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والاكتفاء بالتواصل الهاتفي للاطمئنان على المرضى.
- أن تقتصر الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى، مع ضرورة إحضار مستند رسمي لإثبات صلة القرابة.
- بعدد زائرين اثنين في اليوم الواحد، ومدة لا تتجاوز 20 دقيقة لكل شخص.
- منع زيارة المرضى للحالات المؤكدة أو المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
- ألا يكون الزائر ضمن الفئات الأكثر عرضة للتضرر والعدوى.
- منع جلب الأطعمة والمشروبات أثناء الزيارة.
- الالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة التواجد بالمستشفى وتعقيم اليدين.
- عدم السماح بالزيارة لمن لديه ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (كحة ، ضيق تنفس).
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