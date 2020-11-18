أمير مكة يطلع على نتائج المحاكمات المرئية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بمقر الإمارة، رئيس المحكمة الجزائية بجدة عبدالملك السنان. واطلع الفيصل خلال الاستقبال على نتائج المحاكمات المرئية المرتبطة مع سجون المنطقة.

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