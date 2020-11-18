، "كورونا" يرخي قبضته قليلاً عن بريطانيا.. والإصابات والوفيات تتراجع ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي قتلى الفيروس وصل إلى 53274

ذكرت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 19609 إصابات و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يمثل تراجعاً لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى "كورونا" وصل إلى مستوى 1430341 حالة.

وأضافت أن عدد ضحايا الجائحة في البلاد ارتفع إلى 53274 متوفى، وفقاً لـ "رويترز".

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