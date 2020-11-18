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قامت بلدية البديع بمحافظة الأفلاج بتركيب أعمدة إنارة على الطريق العام الرابط بين محافظة الأفلاج ومحافظتي وادي الدواسر والسليل، مرورًا بمركز العجلية التابع لبلدية البديع.
يأتي ذلك ضمن خطط البلدية الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات وإبراز المظهر الجمالي في المحافظة، من خلال العديد من الأعمال الخدمية في المدينة والهجر التابعة لها.
من جهة أخرى أوضح رئيس بلدية البديع المهندس حسين بن مبارك السبيعي، أنه تم تركيب 40 عمود إنارة بمركز العجلية كمرحلة أولى، وجارٍ العمل حاليًا على الانتهاء من استكمال أعمال تشغيل الإنارة.
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 08:56 PM
ضمن جهودها لرفع مستوى الخدمات وإبراز المظهر الجماليبالصور .. بلدية البديع في الأفلاج تنير الطريق العام بـ 40 عامود إنارة
قامت بلدية البديع بمحافظة الأفلاج بتركيب أعمدة إنارة على الطريق العام الرابط بين محافظة الأفلاج ومحافظتي وادي الدواسر والسليل، مرورًا بمركز العجلية التابع لبلدية البديع.
يأتي ذلك ضمن خطط البلدية الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات وإبراز المظهر الجمالي في المحافظة، من خلال العديد من الأعمال الخدمية في المدينة والهجر التابعة لها.
من جهة أخرى أوضح رئيس بلدية البديع المهندس حسين بن مبارك السبيعي، أنه تم تركيب 40 عمود إنارة بمركز العجلية كمرحلة أولى، وجارٍ العمل حاليًا على الانتهاء من استكمال أعمال تشغيل الإنارة.
، بالصور .. بلدية البديع في الأفلاج تنير الطريق العام بـ 40 عامود إنارة ،
المصدر : الخليج 365
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