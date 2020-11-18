- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط آمال بأن تؤجل منظمة أوبك وحلفاؤها زيادة مزمعة في إنتاج النفط لتعويض زيادة أكبر من المتوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتًا أو 1.2 في المئة إلى 44.28 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ10:46 بتوقيت جرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا أو 1.1٪ إلى 41.87 دولار.
وعقدت "أوبك+" اجتماعًا أمس لم يقدِّم أي توصية رسمية قبل الاجتماع الوزاري الكامل للمجموعة في 30 نوفمبر والأول من ديسمبر لمناقشة السياسة.
ونقلت "رويترز" هذا الأسبوع عن مصادر أن أعضاء "أوبك +" يميلون إلى تأجيل خطة الخليج 365 الاتفاق عليها لزيادة الإنتاج في العام الجديد بمقدار مليونَي برميل يوميًّا، أو 2 في المئة من الطلب العالمي، وهم يدرسون خيارات لتأجيل الزيادة لمدة ثلاثة أو ستة أشهر.
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 08:42 PM
زيادة العقود الآجلة لـ"برنت" إلى 44.3 دولار للبرميلأسعار النفط ترتفع مدفوعة بآمال تأجيل "أوبك+" زيادة الإنتاج
ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط آمال بأن تؤجل منظمة أوبك وحلفاؤها زيادة مزمعة في إنتاج النفط لتعويض زيادة أكبر من المتوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتًا أو 1.2 في المئة إلى 44.28 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ10:46 بتوقيت جرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا أو 1.1٪ إلى 41.87 دولار.
وعقدت "أوبك+" اجتماعًا أمس لم يقدِّم أي توصية رسمية قبل الاجتماع الوزاري الكامل للمجموعة في 30 نوفمبر والأول من ديسمبر لمناقشة السياسة.
ونقلت "رويترز" هذا الأسبوع عن مصادر أن أعضاء "أوبك +" يميلون إلى تأجيل خطة الخليج 365 الاتفاق عليها لزيادة الإنتاج في العام الجديد بمقدار مليونَي برميل يوميًّا، أو 2 في المئة من الطلب العالمي، وهم يدرسون خيارات لتأجيل الزيادة لمدة ثلاثة أو ستة أشهر.
، أسعار النفط ترتفع مدفوعة بآمال تأجيل "أوبك+" زيادة الإنتاج ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع مدفوعة بآمال تأجيل "أوبك+" زيادة الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.