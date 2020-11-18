السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 20 دقيقة - 8:02 مساءً, 18 نوفمبر 2020 م المناطق - واس استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرومبتون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين ، وأبرز المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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