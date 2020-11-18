شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الإعلام تطلق المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 7:14 مساءً, 18 نوفمبر 2020 م المناطق - واس إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ينطلق غدًا الخميس 4 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 19 نوفمبر 2020، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والهيئات.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي في بيان صحفي، أن المؤتمر سيعقد دوريًّا، بهدف رفع مستوى التواصل وتعزيز الشفافية والانفتاح على الإعلام، من خلال إبراز المستجدات والقرارات الحكومية، وإنجازات رؤية المملكة 2030.

وقال :” إن المؤتمر الصحفي يمثل النهج الجديد للتواصل الحكومي ويستضيف أصحاب المعالي الوزراء بشكل دوري، للإجابة على أسئلة الإعلاميين واستفسارات المواطنين، وتسليط الضوء على أبرز الموضوعات والقضايا المحلية الراهنة”.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزارة الإعلام تطلق المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.