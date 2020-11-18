السعودية | الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية البرازيل

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 7:12 مساءً, 18 نوفمبر 2020 م المناطق - واس أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية إرنستو أراوجو.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة الى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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