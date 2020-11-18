شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي..شفافية ودورية وتمثيل عالٍ والان نبدء بالتفاصيل

يأتي المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي والمقرر انعقاده غدا لأول مرة وبصفة دورية بناء على توجيه القيادة لتعزيز التواصل بين الحكومة والإعلاميين والمواطنين ،وتوجيه القيادة بظهور الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكوميـة في هذا المؤتمر دلالة واضحة على النهج الجديد للتواصل المباشر بين المسؤول والإعلام.

يمثل المؤتمر الصحفي النهج الجديد للتواصل الحكومي والتفاعل المستمر مع الإعلاميين والمواطنين، ويحظى بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد حفظه الله.

ويتناول القضايا والموضوعات المحلية بشفافية ويجيب على جميع التساؤلات بمصداقية ، مشكلا منصة موثوقة لأخبار الحكومة والحراك التنموي، ويطرح إجابات شفافة وواضحة لأهم التساؤلات التي تشكل هاجسا للرأي العام.