شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص في تصادم بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

يتلقى 5 أشخاص - بينهم إثنين في حالة حرجة - علاجهم والاسعافات اللازمة ، بعدما أصيبوا في حادث تصادم وقع أمس في القويعية غرب مدينة الرياض.

وكان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل قد اعلن أن غرفة العمليات تلقت بلاغ من الدفاع المدني بوجود حادث تصادم مع تعدد إصابات عند الساعة 9.40 من مساء أمس ، وتم توجه أربع فرق اسعافيه للموقع حيث وصلت أول فرقة خلال 12 دقيقة من تلقي البلاغ، وتبين وجود خمس إصابات منها إصابتين حرجتين وثلاث إصابات طفيفة حيث تم نقل جميع الحالات لمستشفى القويعية العام.