شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفياً الموضوعات المشتركة مع نظيره البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية إرنستو أراوجو.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة الى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.