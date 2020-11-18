2020-11-18

تنفيذًا لتوجيه ولي العهد .. مؤتمر صحفي دوري يعزز الشفافية ويجيب على تساؤلات الرأي العام

متابعات الخليج 365 - الرياض

ينطلق يوم غد الخميس المؤتمر الصحفي الدوري لـ التواصل الحكومي، بمشاركة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والهيئات، وذلك بعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي برفع مستوى التواصل وتعزيز الشفافية والانفتاح على الإعلام من خلال إبراز المستجدات والقرارات الحكومية، وإنجازات رؤية المملكة 2030.

ويمثل المؤتمر الصحفي النهج الجديد لـ التواصل الحكومي والتفاعل المستمر مع الإعلاميين والمواطنين، خاصةً وأنه يحظى بمتابعة مباشرة من ولي العهد لتعزيز التواصل بين الحكومة والإعلاميين والمواطنين، حيث يتناول بشكل دوري القضايا والموضوعات المحلية بشفافية ويجيب على جميع التساؤلات بمصداقية.

ويشكل المؤتمر منصة موثوقة لأخبار الحكومة والحراك التنموي، ويطرح إجابات شفافة وواضحة لأهم التساؤلات التي تشكل هاجسًا للرأي العام، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية التي ترسخها القيادة، كما أن التوجيه بظهور الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكوميـة في هذا المؤتمر دلالة واضحة على النهج الجديد للتواصل المباشر بين المسؤول والإعلام.

وقال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي إن المؤتمر الصحفي يمثل النهج الجديد لـ التواصل الحكومي ويستضيف الوزراء بشكل دوري، للإجابة على أسئلة الإعلاميين واستفسارات المواطنين، وتسليط الضوء على أبرز الموضوعات والقضايا المحلية الراهنة.



