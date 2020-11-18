شكرا لقرائتكم خبر عن «هلال الرياض» يسعف 5 إصابات في تصادم القويعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادث تصادم في القويعية غرب مدينة الرياض نتج عنه 5 إصابات. وقال المتحدث باسم فرع الهيئة بالمنطقة ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من الدفاع المدني بوجود حادث تصادم مع تعدد إصابات، وعلى الفور توجهت أربع فرق إسعافية للموقع، وتبين وجود خمس إصابات، منها إصابتان حرجتان، وثلاث طفيفة، وتم نقل جميع الحالات لمستشفى القويعية العام.



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