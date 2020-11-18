شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران ناس» يهنئ خادم الحرمين بذكرى البيعة السادسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر بن عبدالرحمن المهنا، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي المقام السامي الكريم مقاليد الحكم.

وأشار المهنا في هذه المناسبة، إلى أن المملكة وعلى مدى السنوات الست الماضية، شهدت قفزات نوعية على مختلف الأصعدة. وكانت -بحكمة ورؤية خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين- محط أنظار العالم أجمع، ومركز جذب للشركات العالمية ولكبار المستثمرين، نتيجة ما حققته في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وتوقف المهنا عند النمو الذي شهده قطاع النقل الجوي خلال هذه الفترة، الذي ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي قدمته القيادة الرشيدة في سبيل تطوير القطاعات غير النفطية. وقد تميز هذا الدعم خلال فترة جائحة فايروس كورونا المستجد، الذي كان سبباً رئيسياً لضمان استمرارية منظومة النقل الجوي في المملكة، ولتستعيد عافيتها تدريجياً مع عودة الحياة إلى طبيعتها. وقد تكللت هذه الجهود المباركة بنجاح خطة استئناف الرحلات الداخلية والدولية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وختم الرئيس التنفيذي لطيران ناس سائلاً الله عزّ وجلّ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يسدّد خطاهما لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لمملكتنا الحبيبة والرفاه للشعب السعودي، وأن يديم على الوطن نِعم الأمن والأمان والتطور.