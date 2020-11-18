- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ذكرت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنها ستسعى إلى إعادة فرز جزئي لنتائج انتخابات ولاية ويسكونسن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر.
وأضافت الحملة في بيان أوردته "رويترز"، أنها حولت 3 ملايين دولار إلى ويسكونسن لتغطية تكاليف إعادة فرز الأصوات في مقاطعتي ميلووكي ودين، وهما منطقتان يغلب عليهما الديمقراطية.
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 07:57 PM
حوّلت 3 ملايين لتغطية نفقات العمليةحملة "ترامب" تسعى إلى إعادة فرز جزئي لأصوات الاقتراع في "ويسكونسن"
ذكرت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنها ستسعى إلى إعادة فرز جزئي لنتائج انتخابات ولاية ويسكونسن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر.
وأضافت الحملة في بيان أوردته "رويترز"، أنها حولت 3 ملايين دولار إلى ويسكونسن لتغطية تكاليف إعادة فرز الأصوات في مقاطعتي ميلووكي ودين، وهما منطقتان يغلب عليهما الديمقراطية.
، حملة "ترامب" تسعى إلى إعادة فرز جزئي لأصوات الاقتراع في "ويسكونسن" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر حملة "ترامب" تسعى إلى إعادة فرز جزئي لأصوات الاقتراع في "ويسكونسن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.