محمد بن مسعود - الدمام - 18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 07:33 PM "الصحة العالمية": أكثر من مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي "الصحة العالمية": أكثر من مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي أكدت منظمة الصحة العالمية تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مشيرة إلى رصد البلاد أكثر من مليون حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي. الكلمات المفتاحية ، "الصحة العالمية": أكثر من مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي ،

المصدر : الخليج 365

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