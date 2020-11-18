محمد بن مسعود - الدمام - يعقد رئيس لجنة الحكّام في الاتحاد السعودي لكرة القدم فيرناندو تيرساكو، ومدير دائرة الحكام مانويل نافارو، غدًا الخميس، في الخامسة والنصف مساءً، في فندق روش ريحانة العليا بالرياض؛ مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن عدد من المواضيع الخاصة باللجنة، وبرامج تطوير الحكم السعودي. وسيتحدّث مدير دائرة الحكام مانويل نافارو في المؤتمر، عن عدد من الجوانب الفنية الخاصة باللجنة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 07:36 PM غدًا.. رئيس لجنة الحكّام يعقد مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن برامج اللجنة غدًا.. رئيس لجنة الحكّام يعقد مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن برامج اللجنة يعقد رئيس لجنة الحكّام في الاتحاد السعودي لكرة القدم فيرناندو تيرساكو، ومدير دائرة الحكام مانويل نافارو، غدًا الخميس، في الخامسة والنصف مساءً، في فندق روش ريحانة العليا بالرياض؛ مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن عدد من المواضيع الخاصة باللجنة، وبرامج تطوير الحكم السعودي. وسيتحدّث مدير دائرة الحكام مانويل نافارو في المؤتمر، عن عدد من الجوانب الفنية الخاصة باللجنة. الكلمات المفتاحية

، غدًا.. رئيس لجنة الحكّام يعقد مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن برامج اللجنة ،

المصدر : الخليج 365

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