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غدًا.. رئيس لجنة الحكّام يعقد مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن برامج اللجنة

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محمد بن مسعود - الدمام - يعقد رئيس لجنة الحكّام في الاتحاد السعودي لكرة القدم فيرناندو تيرساكو، ومدير دائرة الحكام مانويل نافارو، غدًا الخميس، في الخامسة والنصف مساءً، في فندق روش ريحانة العليا بالرياض؛ مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن عدد من المواضيع الخاصة باللجنة، وبرامج تطوير الحكم السعودي.

وسيتحدّث مدير دائرة الحكام مانويل نافارو في المؤتمر، عن عدد من الجوانب الفنية الخاصة باللجنة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 07:36 PM

غدًا.. رئيس لجنة الحكّام يعقد مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن برامج اللجنة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

يعقد رئيس لجنة الحكّام في الاتحاد السعودي لكرة القدم فيرناندو تيرساكو، ومدير دائرة الحكام مانويل نافارو، غدًا الخميس، في الخامسة والنصف مساءً، في فندق روش ريحانة العليا بالرياض؛ مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن عدد من المواضيع الخاصة باللجنة، وبرامج تطوير الحكم السعودي.

وسيتحدّث مدير دائرة الحكام مانويل نافارو في المؤتمر، عن عدد من الجوانب الفنية الخاصة باللجنة.

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المصدر : الخليج 365

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