، في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرازيلي العلاقات الثنائية بين البلدين ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية إرنستو أراوجو.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.