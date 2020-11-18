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أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية إرنستو أراوجو.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 07:25 PM
استعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركفي اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرازيلي العلاقات الثنائية بين البلدين
أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية إرنستو أراوجو.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
، في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرازيلي العلاقات الثنائية بين البلدين ،
المصدر : الخليج 365
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