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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى 8 مساءً.
الأرصاد حالة الطقس
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 07:22 PM
تصحب برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤيةتنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة عسير
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى 8 مساءً.
، تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة عسير ،
المصدر : الخليج 365
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