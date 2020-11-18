شكرا لمتابعة خبر عن جبران سحاري يرد على المشككين بكتاب البخاري "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رد الشيخ جبران سحاري على المشككين بكتاب البخاري، قائلا إن الصحيح درجات، والإمام البخاري اختار أصحها وأعلاها بعد مكابدة ورحلة في طلب العلم في أمصار العالم الإسلامي بمصر والشام وبغداد والحجاز واليمن وخرسان.

وأضاف " سحاري " خلال حواره عبر قناة " الرسالة ":" الإمام البخاري مكث عشرات السنوات في جمع هذا الصحيح وعندما عرضه على الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل-رحمه الله - في بغداد، فخنقته العبرة لما رآه وقال ماذا صنعت يا أبى عبدالله البخاري إنك بهذا الصحيح عملت عملا لم يعمله أحدا قبلك ".

ولفت:" أفرز الإمام البخاري الصحيح من السنة واختار أصح الصحيح الذي بلغ نحو 7 آلاف حديث واستخرجهم من 600 ألف حديث والمراد بهم الأسانيد والطرق ".

وتابع :" يطعن بعض الجهلة والعقلانيين والمستشرقين في صحيح البخاري بزعمهم أن فيه أحاديث تعارض القرآن، هذا الصحيح جعله مؤلفه الإمام البخاري حجة بينه وبين الله وكان لا يدون حديث في صحيحه إلا بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين ".