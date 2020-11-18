شكرا لمتابعة خبر عن غدًا.. انعقاد مؤتمر التواصل الحكومي الدوري بتوجيه من ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): من المقرر أن يعقد غدًا الخميس، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والهيئات، وذلك بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير من المقرر أن يعقد غدًا الخميس، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والهيئات، وذلك بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد –حفظه الله-. وينعقد المؤتمر بهدف رفع مستوى التواصل وتعزيز الشفافية والانفتاح على الإعلام، عبر إبراز المستجدات والقرارات الحكومية وإنجازات رؤية 2030.

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